В Сумах соревновались полиатлонисты

Соревнования проводились по программе троеборья: стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки. Команда-победитель определялась путем суммирования лучших трех мест (из четырех) каждой команды. Встретились сборные команды, чтобы побороться за награды и зачетные очки спартакиады: Белопольский ПАЛ, Глинский ПАЛ, Конотопский ПАЛ, Путивльский ВЛ, Сумской ХТЦПТО, Сумской ЦПТО, Сумской ЦПТОХТТРС, Сумское ВПУБА, Сумское ВПУСД, Сумской ЦПТОДСП, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.
Золотые медали и звание победителя завоевала команда Сумского химико-технологического центра профессионально-технического образования (директор Мирошниченко В., руководитель физического воспитания Шепиль И.В.). Серебряные медали завоевали спортсмены Сумского центра профессионально-технического образования (директор Мельник В.А., руководитель физического воспитания Лущик А.М.). Третьими стали спортсмены Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна (директор Сикирницький С.В. руководитель физического воспитания Зеленина А.В.).
В личных встречах по сумме трех видов программы (стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки) победителями и призерами среди юношей стали:
I место - Исаев Денис (Сумской ХТЦПТО)
II место - Беленский Денис (Сумской ЦПТО)
III место - Бугай Сергей (Сумской ХТЦПТО)
Среди девушек на дистанции 3 км победителями и призерами стали:
I место - Суровцева Елизавета (Сумской ХТЦПТО)
II место - Пономарева Каролина (Сумское ВПУБА)
III место - Островерхова Настя (Сумское ВПУСД)
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