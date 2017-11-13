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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались полиатлонисты

7-8 февраля в Сумах состоялись соревнования по зимнему полиатлону в зачет ХХХІІІ областной спартакиады среди учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Соревнования проводились по программе троеборья: стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки. Команда-победитель определялась путем суммирования лучших трех мест (из четырех) каждой команды. Встретились сборные команды, чтобы побороться за награды и зачетные очки спартакиады: Белопольский ПАЛ, Глинский ПАЛ, Конотопский ПАЛ, Путивльский ВЛ, Сумской ХТЦПТО, Сумской ЦПТО, Сумской ЦПТОХТТРС, Сумское ВПУБА, Сумское ВПУСД, Сумской ЦПТОДСП, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.

Золотые медали и звание победителя завоевала команда Сумского химико-технологического центра профессионально-технического образования (директор Мирошниченко В., руководитель физического воспитания Шепиль И.В.). Серебряные медали завоевали спортсмены Сумского центра профессионально-технического образования (директор Мельник В.А., руководитель физического воспитания Лущик А.М.). Третьими стали спортсмены Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна (директор Сикирницький С.В. руководитель физического воспитания Зеленина А.В.).

В личных встречах по сумме трех видов программы (стрельба, силовая гимнастика и лыжные гонки) победителями и призерами среди юношей стали:

I место - Исаев Денис (Сумской ХТЦПТО)

II место - Беленский Денис (Сумской ЦПТО)

III место - Бугай Сергей (Сумской ХТЦПТО)

Среди девушек на дистанции 3 км победителями и призерами стали:

I место - Суровцева Елизавета (Сумской ХТЦПТО)

II место - Пономарева Каролина (Сумское ВПУБА)

III место - Островерхова Настя (Сумское ВПУСД)

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