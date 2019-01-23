Сумские волейболисты примут черниговских (трансляция)

В Сумах на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) «ШВСМ-СумДУ» примет черниговскую команду «Буревестник-ШВСМ». Игры начнутся в пятницу в 18.00, в субботу в 12.00.
После 11 туров сумчане занимают седьмое место в турнирной таблице, черниговцы – восьмое. Их разделяют 3 очка.
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