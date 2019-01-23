Сумские волейболисты примут черниговских (трансляция) 8-9 февраля пройдут игры 12-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

В Сумах на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) «ШВСМ-СумДУ» примет черниговскую команду «Буревестник-ШВСМ». Игры начнутся в пятницу в 18.00, в субботу в 12.00.

После 11 туров сумчане занимают седьмое место в турнирной таблице, черниговцы – восьмое. Их разделяют 3 очка.