Медведи и рыси «эмигрировали» из российских брянских лесов в украинский нацпарк Сегодня, 8 февраля, в городском краеведческом музее Шостки открылась фотовыставка «Мальовнича природа деснянського Полісся».

Ее подготовили работники Деснянско-Старогутского национального природного парка, который в конце февраля отметит 20-летие со дня создания, пишет Шостка.info.

На открытии выставки, где представлено несколько десятков фотокартин, выступили заместитель директора нацпарка Галина Степаненко, мэр Шостки Николай Нога, методист отдела культуры С.-Будской райгосадминистрации Людмила Михайлюк, директор Станции юных натуралистов Сергей Корниенко, и. о. директора краеведческого музея Игорь Серый…

«Це подія визначна в нащому місті», — сказал городской голова. Он рассказал об административной реформе, которая проходит Украине. Николай Нога отметил, что в регионе развивается туризм и важно налаживать сотрудничество между Шосткинской городской ОТГ и нацпарком.

Деснянско-Старогутский национальный природный парк, занимающий площадь в 16 тыс. га, является самым северным нацпарком в Украине. Здесь богатая флора и фауна. На территории национального парка – около 600 видов высших растений, 340 видов фауны, в том числе, занесенных в Красную книгу.

«Территория национального парка – прекрасный полигон для того, чтобы проводить экскурсии, научные исследования», — говорит Галина Степаненко. Работают две туристические базы, где можно отдохнуть в летнее время на р. Десне. Уже оборудованы комнаты отдыха в Старогутской части нацпарка, куда можно приехать и зимой.

Интересно, что если раньше в Деснянско-Старогутский национальный природный парк «краснокнижные» бурые медведи и рыси только наведывались из российских брянских лесов, то сегодня они здесь обитают постоянно. Эти животные на территории Деснянско-Старогутского национального парка зафиксированы фотоловушками.