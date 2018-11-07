40% жителей Сум может снова зимой остаться без отопления Проблему с котельную Северного промузла в Сумах в очередной раз обсудили на совещании в облгосадминистрации.

В условиях финансовой нестабильности ПАО «СНПО» Сумскому городскому совету необходимо в сжатые сроки решить вопрос о стабильном прохождении отопительного сезона в областном центре. Но пока проблема не решается. Городские власти так и не ищут выхода из кризиса.

«Когда осенью возникла проблема по Котельной Северного промузла и теплоснабжению в городе Сумы, на каждом совещании в облгосадминистрации присутствовал мэр и профильный зам. Как только этот вопрос с помощью облгосадминистрации был решен, мы наблюдаем отсутствие этих должностных лиц у нас на совещаниях, - отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. - Но проблема с котельной так и не снята. Поэтому к следующему отопительному сезону вопрос теплоснабжения для части Сум снова возникнет».

Директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой отметил, что, к сожалению, работа, проведенная городской властью по урегулированию этого вопроса с руководством СНПО, недостаточна.

«Кроме того, я продолжаю подчеркивать, что руководству города необходимо работать над альтернативным обеспечением теплоснабжения части Сум, которую сейчас обслуживает эта котельная. Сейчас ни одного предложения от городской власти к нам не поступило, - подчеркнул чиновник. - Поэтому мы работаем в этом вопросе самостоятельно и до 25 февраля будем готовы предоставить свои предложения руководству области, как помочь городской власти обеспечить теплом почти 40% жителей областного центра».

Первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов отметил, что сегодня долги в СНПО накапливаются.

«Часть вопросов мы хотим решить уже сегодня: коммунальные учреждения областного совета, которые сейчас обслуживаются этой котельной, будут переведены на автономные источники отопления за счет инвестиционных средств. Ни копейки из областного бюджета потрачено не будет, - говорил он. - Единственное, что мы попросили у города, это передать сети теплоснабжения в районе «больничного городка» на Ковпака, но даже здесь мы видим сопротивление. Если сегодня город Сумы не согласится отдать те сети, которые есть, мы будем вынуждены строить свои самостоятельно».

По его словам, рабочей группой, созданной при областном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса, уже предварительно обсужден варианты строительства альтернативных источников и резервирование подачи тепловой энергии между котельными Северного промузла и Сумской ТЭЦ.

Глава постоянной комиссии областного совета по вопросам жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, строительства, архитектуры, чрезвычайных ситуаций, энергоэффективности и энергосбережения Николай Войтенко добавил: «Сегодня областная власть вынуждена, учитывая ситуацию с котельной Северного промузла, свои областные коммунальные учреждения постепенно переводить на автономное отопление на альтернативные виды топлива. И областные депутаты полностью поддерживают это, потому что понимают, что другого выхода нет. Ведь если котельная остановится - будет катастрофа. Мы не можем оставить людей со всей области, которые лечатся в наших медицинских учреждениях, на произвол судьбы».

Участники совещания призвали власти города Сумы взяться за ум и вместе с облгосадминистрацией работать над урегулированием вопроса с котельной Северного промузла.

«Город Сумы - это неотъемлемая часть области и вопросы его отопления это проблема всей Сумщины, - отметил Вадим Акперов. - И мы призываем городские власти к сотрудничеству в этом вопросе».