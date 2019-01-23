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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:03256

На Сумщине полицейские разыскивают пропавшего мужчину

Работники Глуховского отдела полиции разыскивают Петрова Владимира Леонидовича, 1954 г.р., жителя Глухова, который 6 февраля ушел из дома, с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

В полицию с заявлением об исчезновении своего отца обратилась 41-летняя жительница Запорожья. Заявительница рассказала, когда приехала утром навестить отца проживающего в Глухове в одиночестве, зайдя в дом, поняла, что отец исчез. На связь он не выходит, телефон включен, но никто не отвечает.

На вид разыскиваемому около 63-68 лет, ростом около 165-170 см, худощавого телосложения, сутулый. Имеет среднее седые волосы, глаза зеленого цвета и выпуклый подбородок.

По словам заявительницы, ее отец исчез из дома, будучи одет в черную зимнюю куртку и джинсы коричневого цвета, другие вещи отца гардероба она не помнит. Полиция устанавливает местонахождение пропавшего мужчины и обращается ко всем неравнодушным гражданам с просьбой о помощи. Если кому-то известно его местонахождение, или его видели при передвижении транспортом, или есть информация, которая поможет в розыске мужчины - сообщите об этом в Глуховский отдел полиции по адресу: г. Глухов, улица Спасская, 34, или по телефонам 050-307-75-04, 2-20 15, или на круглосуточную линию службы «102».

Право Глухов Пропал без вести

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