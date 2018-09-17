Сумская школа идет на карантин

Об этом рассказала начальник управления образования Сумского городского совета Антонина Данильченко, пишет UA:СУМИ.
«С понедельника, 11 февраля, приостановлен учебно-воспитательный процесс в школе. Заболеваемость учащихся достигла 20%. С понедельника другие школы работают в обычном режиме, кроме школы №12», - сказала Антонина Данильченко.
Ирина Губская, директор СОШ №12: «У нас есть такая практика дистанционного обучения, к которой и учителя, и дети, и родители привыкли: они будут получать задания, учителя будут проверять и, я думаю, что мы абсолютно ничего не потеряем».
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