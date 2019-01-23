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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:44207

Сумские волейболисты с трудом обыграли аутсайдера

Сегодня, 8 февраля, стартовал 12-й тур чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

В Сумах на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) «ШВСМ-СумДУ» (седьмое место в турнирной таблице) принимал черниговскую команду «Буревестник-ШВСМ» (восьмое).

Первая игра команд, которые разделяли всего три очка в турнирной таблице, прошла в напряженной борьбе и завершилась на тай-брейке в пользу хозяев 3:2 (19-25, 25-17, 25-16, 17-25, 15-6).

Завтра повторная игра в 12.00.

Остальные игры дня:

«Фаворит» Лубны – «Сердце Подолья» Винница 0:3 (21-25, 18-25, 15-25)

«Новатор» Хмельницкий – «МХП-Винница» 0:3 (20-25, 23-25, 16-25)

«Барком-Кажаны» Львов – «Юракадемия» Харьков 3:0 (25-23, 25-20, 25-20)

Спорт Волейболу ШВСМ-СумДУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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