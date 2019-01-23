Сумские волейболисты с трудом обыграли аутсайдера Сегодня, 8 февраля, стартовал 12-й тур чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге.

В Сумах на паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57) «ШВСМ-СумДУ» (седьмое место в турнирной таблице) принимал черниговскую команду «Буревестник-ШВСМ» (восьмое).

Первая игра команд, которые разделяли всего три очка в турнирной таблице, прошла в напряженной борьбе и завершилась на тай-брейке в пользу хозяев 3:2 (19-25, 25-17, 25-16, 17-25, 15-6).

Завтра повторная игра в 12.00.

Остальные игры дня:

«Фаворит» Лубны – «Сердце Подолья» Винница 0:3 (21-25, 18-25, 15-25)

«Новатор» Хмельницкий – «МХП-Винница» 0:3 (20-25, 23-25, 16-25)

«Барком-Кажаны» Львов – «Юракадемия» Харьков 3:0 (25-23, 25-20, 25-20)