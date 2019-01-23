Еще один сумчанин стал чемпионом Украины по легкой атлетике

Сегодня, 8 февраля, во второй день соревнований, у Сум еще одна золотая медаль. Виталий Бутрым выиграл свою коронную дистанцию 400 м с результатом 47,16 с. Выпускник СумГУ Алексей Поздняков был третьим – 47,65 с. В женском забеге студентка СумГУ Анастасия Брызгина была четвертой – 54,54 с.
Уроженка Сум Анна Плотицына выиграла 60 м с барьерами – 8,10 с.
В беге на 800 м первенствовал наш Евгений Гуцол, который выступает за Волынскую область – 1:49:00. Константин Ожийов показал шестое время – 1:53,46.
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