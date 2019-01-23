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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:10191

Еще один сумчанин стал чемпионом Украины по легкой атлетике

В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Сегодня, 8 февраля, во второй день соревнований, у Сум еще одна золотая медаль. Виталий Бутрым выиграл свою коронную дистанцию 400 м с результатом 47,16 с. Выпускник СумГУ Алексей Поздняков был третьим – 47,65 с. В женском забеге студентка СумГУ Анастасия Брызгина была четвертой – 54,54 с.

Уроженка Сум Анна Плотицына выиграла 60 м с барьерами – 8,10 с.

В беге на 800 м первенствовал наш Евгений Гуцол, который выступает за Волынскую область – 1:49:00. Константин Ожийов показал шестое время – 1:53,46.

Спорт Анна Плотицына Виталий Бутрым Евгений Гуцол Легкая атлетика Чемпионат Украины по легкой атлетике

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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