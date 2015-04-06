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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:31283

Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике

В Харькове проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат Украины среди спортсменов СДЮШОР, ДЮСШ, УОР.

В весовой категории до 64 кг представительница Сумщины Владислава Дорош заняла первое место на обоих турнирах, показав сумму 164 кг (рывок 75 кг + толчок 89 кг). За несколько месяцев с ноябрьского чемпионата до 15 лет она добавила 14 кг. Тогда со 150 кг у нее было только «серебро».

Подготовил спортсменку тренер Владимир Васильченко.

Спорт Тяжелая атлетика

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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