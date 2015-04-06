Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике В Харькове проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат Украины среди спортсменов СДЮШОР, ДЮСШ, УОР.

В весовой категории до 64 кг представительница Сумщины Владислава Дорош заняла первое место на обоих турнирах, показав сумму 164 кг (рывок 75 кг + толчок 89 кг). За несколько месяцев с ноябрьского чемпионата до 15 лет она добавила 14 кг. Тогда со 150 кг у нее было только «серебро».

Подготовил спортсменку тренер Владимир Васильченко.