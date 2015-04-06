Сумчанка стала чемпионкой Украины по тяжелой атлетике

В весовой категории до 64 кг представительница Сумщины Владислава Дорош заняла первое место на обоих турнирах, показав сумму 164 кг (рывок 75 кг + толчок 89 кг). За несколько месяцев с ноябрьского чемпионата до 15 лет она добавила 14 кг. Тогда со 150 кг у нее было только «серебро».
Подготовил спортсменку тренер Владимир Васильченко.
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