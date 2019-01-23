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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06215

«ШВСМ-СумДУ» поднимается выше (видео)

После 12-го тура сумские волейболисты снова на шестом месте в Суперлиге.

Сегодня, 9 февраля, прошли повторные поединки 12-го тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге.

«ШВСМ-СумДУ» дома играл против черниговского «Буревестника-ШВСМ» и снова выиграл на тай-брейке, одержав волевую победу 3:2 (23-25, 20-25, 25-18, 25-15, 15-9).

Другие матчи дня:

«Фаворит» Лубны – «Сердце Подолья» Винница 2:3 (27-25, 22-25, 15-25, 25-22, 10-15)

«Новатор» Хмельницкий – «МХП-Винница» 2:3 (25-22, 15-25, 24-21, 10-25, 15-17)

«Барком-Кажаны» Львов – «Юракадемия» Харьков 3:1 (25-18, 21-25, 25-12, 25-14)

После 12-ти туров лидирует «Барком-Кажаны» - 62 очка (21 победа и 3 поражения), дальше – «Сердце Подолья» (Винница) – 55 (19-5), «МХП-Винница» - 54 (18-6), «Юракадемия» (Харьков) - 37 (13-11), «Новатор» (Хмельницкий) – 37 (13-11), «ШВСМ-СумДУ» - 16 (5-19), «Фаворит» (Лубны) – 16 (5-19) и «Буревестник-ШВСМ» - 11 (2-22).

В следующем туре сумчане будут встречаться с конкурентом за шестое место лубенским «Фаворитом». Игры пройдут в Сумах 1-2 марта.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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