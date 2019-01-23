Сумские футзалисты упустили победу в Славянске (видео) Сегодня, 9 февраля, стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В Славянске встречались краматорский «Авангард» и сумской «FoodCentrte-СумДУ».

До 40-ой минуты матча голы забивали только сумчане. На 5-й минуте автоголом «отличился» Роман Прощенко. На 12-ой минуте Дмитрий Игумнова счет сравнял, а на 30-ой новобранец команды Евгений мороз вывел свою команду вперед. Однако за 12 секунд до конца хозяева таки забили свой единственный гол, который привел к ничьей 2:2.

После этой игры сумчане остаются на третьей позиции в турнирной таблице с 24 очками после 10 игр. У «Авангарда» на 3 очка больше (и на 2 игры), у «Визы-Втормы» (Ивано-Франковск) – на 4 (и на 1 игру больше).