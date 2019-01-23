Сумские легкоатлеты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте Сегодня, 9 февраля, в Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

В последний день соревнований в манеже СумГУ у сумчан снова медали. Чемпионами в эстафете 4х400 м стали Виталий Бутрым, Александр Погорилко, Федор Савостьян и Михаил Тютюнников – 3:16,50.

В беге на 200 м второе место заняла 18-летняя сумчанка Виктория Луника – 25,81 с, третьей была тоже наша Евгения Мучарова – 26,02 с.

Студентка СумГУ Анна Красуцкая стала второй в тройном прыжке – 13,90 м.

В стипльчезе (3000 м с препятствиями) Виктория Главан (Ференц), которая раньше специализировалась на спортивной ходьбе, стала пятой – 11:57,51. Также пятая женская эстафетная команда 4х400 м в составе Анны Цыбульник, Виктории Луники, Ирины Коваль и Евгении Мучаровой.

В общекомандном зачете Сумщина заняла седьмое место.