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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:091

Сумские легкоатлеты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте

Сегодня, 9 февраля, в Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Двукратный чемпион Виталий Бутрым.

В последний день соревнований в манеже СумГУ у сумчан снова медали. Чемпионами в эстафете 4х400 м стали Виталий Бутрым, Александр Погорилко, Федор Савостьян и Михаил Тютюнников – 3:16,50.

В беге на 200 м второе место заняла 18-летняя сумчанка Виктория Луника – 25,81 с, третьей была тоже наша Евгения Мучарова – 26,02 с.

Студентка СумГУ Анна Красуцкая стала второй в тройном прыжке – 13,90 м.

В стипльчезе (3000 м с препятствиями) Виктория Главан (Ференц), которая раньше специализировалась на спортивной ходьбе, стала пятой – 11:57,51. Также пятая женская эстафетная команда 4х400 м в составе Анны Цыбульник, Виктории Луники, Ирины Коваль и Евгении Мучаровой.

В общекомандном зачете Сумщина заняла седьмое место.

Спорт Легкая атлетика
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