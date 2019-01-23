Сумские легкоатлеты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте

Двукратный чемпион Виталий Бутрым.
В последний день соревнований в манеже СумГУ у сумчан снова медали. Чемпионами в эстафете 4х400 м стали Виталий Бутрым, Александр Погорилко, Федор Савостьян и Михаил Тютюнников – 3:16,50.
В беге на 200 м второе место заняла 18-летняя сумчанка Виктория Луника – 25,81 с, третьей была тоже наша Евгения Мучарова – 26,02 с.
Студентка СумГУ Анна Красуцкая стала второй в тройном прыжке – 13,90 м.
В стипльчезе (3000 м с препятствиями) Виктория Главан (Ференц), которая раньше специализировалась на спортивной ходьбе, стала пятой – 11:57,51. Также пятая женская эстафетная команда 4х400 м в составе Анны Цыбульник, Виктории Луники, Ирины Коваль и Евгении Мучаровой.
В общекомандном зачете Сумщина заняла седьмое место.
В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....
В Сумах стартовал чемпионат Украины в помещении среди взрослых и молодёжи....
Сегодня, 7 февраля в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ стартует чемпионат Украины-по легкой атлетике в помещении....
В Сумах завершился юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике....
З февраля в Люксембурге прошли традиционные соревнования по легкоатлетическому кроссу ING Eurocross 2019....