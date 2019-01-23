Глуховчанин попался на удочку интернет-афериста

Объявления о продаже техники он нашел на одном из известных сайтов в Интернете. Цена товара была значительно ниже рыночной, поэтому выгодное предложение сразу его заинтересовало. Когда же он решил позвонить по указанному номеру телефона и обсудить условия приобретения товара, незнакомец потребовал получить задаток в сумме 6200 гривен. Тот согласился. Но после перечисления на указанный счет денег, так называемый продавец перестал выходить на связь.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), в рамках которого ведут поиски злоумышленника. Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой, не перечислять заранее деньги незнакомцам и рассчитывались за товар только после его получения. Иначе рискуете потерять свои деньги, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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