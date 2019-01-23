Сумские баскетболисты проиграли в Николаеве (видео)

В первой игре в Николаеве местный «Нико-Баскет» встречался с БК «СумДУ». Игру лучше начали хозяева, которые к большому перерыву имели отрыв в 12 очков – 39-27. В третьей четверти команды подровнялись – 54:52, но заключительная десятиминутка вновь была за николаевцами – 79:71 (16-13-23-14, 15-25, 25-19).
Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 17 очков, Григорий Алтухов – 12 очков + 7 передач, Игорь Кривич – 11 очков.
Завтра пройдет повторная игра.
Другие матчи дня в группе 1:
«Золотой век» (Кропивницкий) – «Кремень-КДЮСШ-2» Кременчуг 90:68
«Кривой Рог – КНУ-КДПУ» - «Днепр-2» 84:63
«Харьковские соколы» - СК «Прометей» Каменское 63:90
Сегодня, 2 февраля, БК «СумДУ» провел ответную игру против лидера группы 1 высшей лиги каменского «Прометея»....
Сегодня, 1 февраля, стартовал 12-ый тур чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....
Сегодня, 27 января, прошла повторная игра 12-го тура чемпионата Украины по баскетболу вгруппе 1 высшей лиги между «Кривым Рогом –...
Сегодня, 26 января, БК «СумДУ» играл на выезде против «Кривого Рога – КНУ-КДПУ»....
23 января прошел первый матч Лиги Сум по баскетболу....