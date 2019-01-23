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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:25272

Сумские баскетболисты проиграли в Николаеве (видео)

Сегодня, 9 февраля, прошли игры 13-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В первой игре в Николаеве местный «Нико-Баскет» встречался с БК «СумДУ». Игру лучше начали хозяева, которые к большому перерыву имели отрыв в 12 очков – 39-27. В третьей четверти команды подровнялись – 54:52, но заключительная десятиминутка вновь была за николаевцами – 79:71 (16-13-23-14, 15-25, 25-19).

Лучшими в составе сумчан были: Игорь Стародуб – 17 очков, Григорий Алтухов – 12 очков + 7 передач, Игорь Кривич – 11 очков.

Завтра пройдет повторная игра.

Другие матчи дня в группе 1:

«Золотой век» (Кропивницкий) – «Кремень-КДЮСШ-2» Кременчуг 90:68

«Кривой Рог – КНУ-КДПУ» - «Днепр-2» 84:63

«Харьковские соколы» - СК «Прометей» Каменское 63:90

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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