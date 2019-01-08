В Сумах до сих слушается дело о миллионе, украденном при губернаторе Чмыре

Речь идет о деле по обвинению бывшего руководителя Управления капитального строительства Сумской облгосадминистрации Валерия Нелина в выдаче заведомо ложных документов и содействии в завладении средствами Управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации на сумму более миллиона гривен, пишет sumy.today.
Преступление было совершено еще семь лет назад, многие уже и забыл эту историю. Тем не менее уголовное производство до сих пор рассматривается в суде и, по данным Генпрокуратуры, остается резонансным. Дело в том, что одним из основных свидетелей по этому делу выступал экс-глава Сумской ОГА, ныне депутат областного совета Юрий Чмырь.
Валерия Нелина обвиняют в том, что при его руководстве Управлением капитального строительства намеренно переплатило более миллиона гривен подрядчику на достройке Центральной районной больницы в Ахтырке. А именно, что в акты приемки выполненных работ было излишне включена стоимость подачи топлива «Живое дно» на общую сумму 1067882,4 грн с НДС, стоимость которой ранее уже была включена в стоимость самих котлов.
Дело слушает коллегия судей в составе Андрея Алферова, Игорь Бычкова, под председательством Виктора Князева. Заседание назначено на 13.00 11 февраля.
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