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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:0581

В Сумах до сих слушается дело о миллионе, украденном при губернаторе Чмыре

Генпрокуратура Украины информирует, что 11 февраля в Ковпаковском районном суде города Сумы запланировано участие в судебном заседании государственного обвинителя из ее департамента, который занимается уголовными производствами, подследственными Государственному бюро расследований.

Речь идет о деле по обвинению бывшего руководителя Управления капитального строительства Сумской облгосадминистрации Валерия Нелина в выдаче заведомо ложных документов и содействии в завладении средствами Управление капитального строительства Сумской облгосадминистрации на сумму более миллиона гривен, пишет sumy.today.

Преступление было совершено еще семь лет назад, многие уже и забыл эту историю. Тем не менее уголовное производство до сих пор рассматривается в суде и, по данным Генпрокуратуры, остается резонансным. Дело в том, что одним из основных свидетелей по этому делу выступал экс-глава Сумской ОГА, ныне депутат областного совета Юрий Чмырь.

Валерия Нелина обвиняют в том, что при его руководстве Управлением капитального строительства намеренно переплатило более миллиона гривен подрядчику на достройке Центральной районной больницы в Ахтырке. А именно, что в акты приемки выполненных работ было излишне включена стоимость подачи топлива «Живое дно» на общую сумму 1067882,4 грн с НДС, стоимость которой ранее уже была включена в стоимость самих котлов.

Дело слушает коллегия судей в составе Андрея Алферова, Игорь Бычкова, под председательством Виктора Князева. Заседание назначено на 13.00 11 февраля.

Право Ахтырская ЦРБ Валерий Нелин Распил Растрата Юрий Чмырь

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