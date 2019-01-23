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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25297

Заммэра Глухова уволился

Заместитель Глуховского городского головы Александр Выскуб уволился.

С 1 февраля эта должность вакантна. Пока его должностные обязанности выполняет теперь единственный заместитель городского головы Марианна Васильева. Но, по ее словам, просит распределить бывшие сферы ответственности А. Выскуба и между секретарем совета и управляющей делами. Чтобы появился новый заместитель, мэр должен подать кандидатуру на рассмотрение горсовета, пишет Неделя.

Причины увольнения не называются, сам А. Віскуб отказался обсуждать по телефону этот вопрос. Напомним, он курировал вопросы ЖКХ, градостроительства, охраны окружающей среды, дорожного строительства.

Политика Александр Выскуб Глухов Увольнение

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