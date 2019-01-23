БК «СумДУ» снова проиграл в Николаеве

Хоть поединок и начался с приятных 0-5 в пользу сумчан, хозяева площадки быстро догнали гостей. Дальше игра проходила на качелях: то одна, то другая команда были впереди, но под конец точнее были николаевцы 77:70 (19-20, 20-16, 20-21, 18-13).
Лучшими в составе сумчан были: Игорь Кривич – 26 очков + 5 передач, Игорь Юркевичус – 19 очков + 4 блок-шота.
Остальные игры дня в группе 1:
«Золотой век» (Кропивницкий) – «Кремень-КДЮСШ-2» Кременчуг 87:82
«Кривой Рог – КНУ-КДПУ» – «Днепр-2» 92:73
«Харьковские соколы» – СК «Прометей» Каменское 65:103
После 13-го тура лидирует «Прометей» - 51 очко (25 побед – 1 поражение), дальше – «Кривой Рог» - 48 (22-4), «Нико-Баскет» - 39 (15-9), «Харьковские соколы» - 38 (14-10), «Мариуполь» - 34 (10-14), «СумДУ» - 34 (8-18), «Золотой Век» - 32 (8-16), «Днепр-2» - 30 (6-18), «Кремень» - 30 (4-22).
Следующие игры сумчане проведут 16-17 февраля дома против «Золотого Века» из Кропивницкого
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