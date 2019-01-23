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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30223

У Сум нет денег на реконструкцию летней эстрады в парке

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Летняя эстрада. Реконструкция».

«Начать плановую реконструкцию тс Летней эстрады что в глубине парка Кожедуба рядом с дамбой у летних кортов.

Помещение в ужасном состоянии, хотя там занимаются различные секции, в т.ч. и верхолазы.

Сделать возможность проведения концертов под открытым небом. Вместе построим родной город», - писал автор петиции Тараненко Евгений Витальевич.

Ответ на петицию дан с опозданием в несколько месяцев, ведь собрала подписи она еще в сентябре прошлого года.

«Ваша электронная петиция, размещенная на портале «Единая система местных птицей» по реконструкции сооружения «Летняя эстрада» в городском парке им. И.Н. Кожедуба, рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что расходы на указанные в Вашей петиции меры городским бюджетом г. Сумы на текущий год не предусмотрены (Если бы отвечали в срок, написали бы, что на 2018 год средств также нет – Ред.).

Учитывая важность вопроса, поднятого в петиции, с целью организации реконструкции указанного объекта, департаментом инфраструктуры города сформировано предложение о внесении на рассмотрение депутатского корпуса городского совета вопрос финансирования этих мероприятий в 2019 году.

При обеспечении соответствующего финансирования, выполнение работ по реконструкции здания «Летняя эстрада» в городском парке им. И.Н. Кожедуба будет включено в план восстановительных работ объектов городского хозяйства на текущий год», - говорится в ответе.

Возникает вопрос: почему за три месяца 2018 года, когда петиция была на рассмотрении в департаменте, не были внесены предложения депутатскому парку при формировании бюджета-2019?

Общество Летняя эстрада Петиция

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