Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19226

Сколько сумчан поедут на чемпионат Европы по легкой атлетике

Утвержден состав команды для участия в чемпионате Европы-2019 в помещении.

Члены Исполкома ФЛАУ во время заседания 10 февраля в Киеве утвердили состав команды для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который 1-3 марта 2019 состоится в Глазго.

В состав команды вошли 33 спортсмена и 18 официальных лиц. Среди них двое сумчан - Виталий Бутрым (бег на 400 м) и Владимир Супрун (бег на 60 м), а также трое, связанных с Сумами атлетов, - уроженка Сум Анна Плотицина (60 м с барьерами), студентка СумГУ Анна Красуцкая (тройной прыжок) и выпускник СумГУ Евгений Гуцол (бег на 800 м).

Спорт Анна Красуцкая Анна Плотицына Виталий Бутрым Владимир Супрун Евгений Гуцол Легкая атлетика

По тематике

Сумские легкоатлеты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте
Вчера 18:09

Сумские легкоатлеты завершили чемпионат Украины на мажорной ноте

Сегодня, 9 февраля, в Сумах завершился чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....

Еще один сумчанин стал чемпионом Украины по легкой атлетике
08.02.2019 20:10

Еще один сумчанин стал чемпионом Украины по легкой атлетике

В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении....

Сумской атлет стал чемпионом Украины
07.02.2019 21:19

Сумской атлет стал чемпионом Украины

В Сумах стартовал чемпионат Украины в помещении среди взрослых и молодёжи....

Сумской чемпионат Украины по легкой атлетике можно посмотреть онлайн
07.02.2019 08:27

Сумской чемпионат Украины по легкой атлетике можно посмотреть онлайн

Сегодня, 7 февраля в Сумах в легкоатлетическом манеже СумГУ стартует чемпионат Украины-по легкой атлетике в помещении....

Сумчане завоевали 7 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике
05.02.2019 15:14

Сумчане завоевали 7 наград на чемпионате Украины по легкой атлетике

В Сумах завершился юниорский чемпионат Украины по легкой атлетике....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.