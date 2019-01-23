Сколько сумчан поедут на чемпионат Европы по легкой атлетике Утвержден состав команды для участия в чемпионате Европы-2019 в помещении.

Члены Исполкома ФЛАУ во время заседания 10 февраля в Киеве утвердили состав команды для участия в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который 1-3 марта 2019 состоится в Глазго.

В состав команды вошли 33 спортсмена и 18 официальных лиц. Среди них двое сумчан - Виталий Бутрым (бег на 400 м) и Владимир Супрун (бег на 60 м), а также трое, связанных с Сумами атлетов, - уроженка Сум Анна Плотицина (60 м с барьерами), студентка СумГУ Анна Красуцкая (тройной прыжок) и выпускник СумГУ Евгений Гуцол (бег на 800 м).