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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00261

В Сумах пройдут биатлонные старты

12-14 февраля в Сумах на УСБ «Динамо» (урочище «Токари») пройдут Всеукраинские соревнования среди юношей и девушек по биатлону.

12 февраля - спринты юношей.

13 февраля - спринты девушек

14 февраля - смешанная эстафета

Начало в 10.00.

Спорт Биатлон

По тематике

В Сумах стартовала биатлонная гимназиада
08.02.2019 13:32

В Сумах стартовала биатлонная гимназиада

Областной этап соревнований по биатлону среди школьников по программе Всеукраинской зимней Гимназиады прошел 4-6 февраля на лыжной базе Сумского областного...

В Сумах завершились открытые областные соревнования на призы Анатолия Линника
07.02.2019 21:16

В Сумах завершились открытые областные соревнования на призы Анатолия Линника

После вчерашних спринтов сегодня бежали масс-старты....

В Сумах стартовали открытые областные соревнования по биатлону
06.02.2019 09:02

В Сумах стартовали открытые областные соревнования по биатлону

Открытые областные соревнования по биатлону на призы президента Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолия Линника стартовали в Токарях 5...

В Сумах пройдут биатлонные соревнования
04.02.2019 17:39

В Сумах пройдут биатлонные соревнования

5-6 февраля в Сумах пройдет соревнования по биатлону на кубок президента....

Сумские биатлонисты в пятерке на юниорском чемпионате мира
29.01.2019 15:15

Сумские биатлонисты в пятерке на юниорском чемпионате мира

Сегодня, 29 января, на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли началась двухдневная эстафетная программа....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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