В Сумах пройдут биатлонные старты

12 февраля - спринты юношей.
13 февраля - спринты девушек
14 февраля - смешанная эстафета
Начало в 10.00.
Областной этап соревнований по биатлону среди школьников по программе Всеукраинской зимней Гимназиады прошел 4-6 февраля на лыжной базе Сумского областного...
После вчерашних спринтов сегодня бежали масс-старты....
Открытые областные соревнования по биатлону на призы президента Сумской областной организации Федерации биатлона Украины Анатолия Линника стартовали в Токарях 5...
5-6 февраля в Сумах пройдет соревнования по биатлону на кубок президента....
Сегодня, 29 января, на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли началась двухдневная эстафетная программа....