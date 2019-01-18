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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошли «Combat Games»

9 февраля состоялись областные игры по дзюдо среди школьников «Combat Games».

На татами соревновались юноши и девушки 2002-2004 г.р.

Среди юношей в весовой категории до 50 кг «золото» завоевал Николай Шкромода, «серебряным» призером стал Артем Науменко, третье место заняли Данил Тодерюк и Ярослав Мандрыка.

В весе 55 кг первое место завоевал Никита Гузенко, второе - Юрий Солодовник, третье место разделили сразу три спортсмена: Павел Козел, Иван Самохвалов и Сергей Самохвалов.

В весовой категории 66 кг лучшим стал Артем Горбатко, второе место занял Иван Нюкало, третье - Роман Шульга.

Никита Федосенко завоевал «золотую» медаль в весе 73 кг, «серебряным» призером стал Илья Андрущенко.

В весовой категории 81 кг первое место занял Роман Кияшко, второе - Влад Мотузный.

В весе 90 кг «золотым» призером стал Денис Литвин, «серебро» завоевал Никита Хонюков, а «бронзу» - Ростислав Жмака.

Среди девушек в весовой категории 40 кг первенство завоевала Юлия Засульская, «серебряной» призером стала Ангелина Истолина.

В весе 48 кг лучшей стала Валерия Ващенко, Маргарита Выпирайло заняла второе место.

Анна Охрименко завоевала «золото» в весовой категории 57 кг, второе место заняла Марина Семинюта, «бронзовой» призером стала Алиса Конюк.

В весовой категории 63 кг первое место заняла Мария Рыцкая.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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