Тарас Шелестюк вернется на ринг 9 марта

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке. Бой пройдет в Оранж, Калифорния. О сопернике пока ничего неизвестно.
Напомним: непобедимый на профи-ринге сумчанин провел предыдущий поединок летом 2017 года. На его счету 16 побед, 10 из них нокаутом.
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