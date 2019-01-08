Тарас Шелестюк вернется на ринг 9 марта Сумской боксер-профессионал проведет следующий бой 9 марта в Калифорнии.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке. Бой пройдет в Оранж, Калифорния. О сопернике пока ничего неизвестно.

Напомним: непобедимый на профи-ринге сумчанин провел предыдущий поединок летом 2017 года. На его счету 16 побед, 10 из них нокаутом.