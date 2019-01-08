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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:16296

Тарас Шелестюк вернется на ринг 9 марта

Сумской боксер-профессионал проведет следующий бой 9 марта в Калифорнии.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке. Бой пройдет в Оранж, Калифорния. О сопернике пока ничего неизвестно.

Напомним: непобедимый на профи-ринге сумчанин провел предыдущий поединок летом 2017 года. На его счету 16 побед, 10 из них нокаутом.

Спорт Бокс Тарас Шелестюк

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