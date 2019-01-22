У сумской маршрутки снова отпало колесо Сегодня, 11 февраля, в Сумах на проспекте Шевченко у маршрутки № 61 отпало колесо.

Об этом информирует на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

«Проспект Шевченко прямо сейчас

#мыпо7», - написал он, намекая на проекты решения исполкома от перевозчиков, которыми они хотят повысить стоимость проезда в маршрутках с 5 до 7 грн.