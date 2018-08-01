В Сумах нет денег на евродворы В городском бюджете не хватает средств на ремонт всех запланированных евродворов.

Сегодня, 11 февраля, на аппаратном совещании в мэрии обсуждалось поручение «О проработке вопроса проведения ремонта дороги у домов № 12А и 12Г по ул. Засумская».

- Поручение проработано, данные адреса включены в титульный список, - доложил начальник горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

- Сколько у вас сейчас проектной документации и сколько дворовых территорий в первой редакции титульных списков? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Мы подали, проработав все обращения, на сегодняшний день 122.

- Хорошо. Обращаю ваше внимание, что мы 122 ни в один из годов не делали. Физически мы просто не успеем это сделать. И финансы на этом сегодня не выделены. Поэтому давайте вместе проработаем окончательно, пообщаемся с депутатами, потому что сегодня очень много обращений о разваленных, разрушенных, в ненадлежащем состоянии придомовых территориях. И не слушайте никакие фейки, что мы не будем это делать, это нужно делать. Но что касается именно этих территорий, то ко мне на прием не раз приходили люди, которые живут возле центрального рынка в малосемейках, и спрашивали: мы что хуже тех, кто живет на окраинах? Я отвечаю, что мы стараемся делать везде – и в центре, и на окраинах. Поэтому их обязательно нужно сделать в этому году. Что касается остальных, постараемся сделать 80 дворовых территорий, все, что после в титульных списках только при финансовой возможности. Сколько у нас будет бригад? Пять? Давайте сразу весной начнем с них и с 12-го микрорайона.