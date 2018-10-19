На Сумское НПО вернулся Лукьяненко После почти 6 лет изгнания 81-летнему почетному президенту «Сумского НПО» Владимиру Лукьяненко разрешили приходить на завод и знакомиться с положением дел.

Впервые Лукьяненко посетил завод в минувший вторник, 5 февраля. Его возвращение на «Фрунзе» означает, что война между Лукьяненко и Константином Григоришиным вышла на новый уровень. Возможно, это связано с тем, что в Хозяйственном суде Сумской области на 13 февраля назначили рассмотрение дела по существу по иску панамской фирмы «ГРЕЙТ Стейшн пропертиз» к ПАО «Сумское НПО». Панамская компания просит суд признать недействительными решения наблюдательного совета сумского завода, которые были приняты с 14 марта по 9 сентября 2013 года, пишет Sumy.Today.

Напомним: именно в 2013 году «побили горшки» Владимир Лукьяненко и другой владелец «Фрунзе» - Константин Григоришин, из-за чего начались длительные судебные баталии за контроль над предприятием.