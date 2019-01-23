Сумчане снова будут без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 11 февраля.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 100 мм по ул. Рабочая, 56 сегодня, 11 февраля, в 10:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 44-74 по ул. Рабочая и № 12/2 по ул. Ильинская.

После завершения работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.