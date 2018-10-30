Где в Сумах обещают ремонтировать тротуары

Сегодня, 11 февраля, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос ремонта тротуаров в 2019 году.
- Мы сейчас проработаем вопрос ремонта тротуаров, - начал мэр. – Я обращаю ваше внимание, ну, во-первых, где должны быть запланированы и выполнены ремонты тротуаров в этом году: обязательно Троицкая, Ильинская, Горького и Металлургов. Кром етого, там где мы будем делать в этом году дороги, нужно делать и тротуары. В прошлом году мы начали Курский проспект, от моста и дальше… Нужно в этом году сделать до «Технологии». И не забыть о школах и больницах .Мы уже который год говорим о подъездных, подходных путях к ним. Так что в этом году, 10-ая и 20-ая школы обязательно, 4-ая больница обязательно. Давайте, Вера Владимировна и Максим Олегович (Мотречко и Галицкий – заммэра, курирующие образование и здравоохранение – Ред.), проработайте эти вопросы, чтобы мы ничего не упустили. Я понимаю проблемный вопрос по 6-ой школе, но давайте найдем и там выход. По Даргомыжского будем делать, с тем котлованом что-то сделаем ,чтобы там все было нормально, или через двор.
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