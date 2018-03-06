Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації Книгарня «Є» запрошує на лекцію Світлани Качуровської «Як народжуються книжкові ілюстрації: секрети художниці», що відбудеться 24 лютого.

Звідки беруться ідеї ілюстрацій? Як художник взаємодіє з автором? Чи втручається у процес видавництво? Про це та інше сумчанам розповість Світлана Качуровська.

Світлана Качуровська – художниця, проілюструвала 7 книг. Серед них – «Казкове місто Суми. Дитячий путівник», «Маленькі історії казкового міста», «Солодка подорож», «Засинайлики» та інші.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Початок – о 18:00.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.