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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29176

Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Світлани Качуровської «Як народжуються книжкові ілюстрації: секрети художниці», що відбудеться 24 лютого.

Звідки беруться ідеї ілюстрацій? Як художник взаємодіє з автором? Чи втручається у процес видавництво? Про це та інше сумчанам розповість Світлана Качуровська.

Світлана Качуровська – художниця, проілюструвала 7 книг. Серед них – «Казкове місто Суми. Дитячий путівник», «Маленькі історії казкового міста», «Солодка подорож», «Засинайлики» та інші.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Початок – о 18:00.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.

Досуг Иллюстрации Книгарня Є Светлана Качуровская

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Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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