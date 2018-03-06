Сумчанка розкаже, як народжуються ілюстрації

Звідки беруться ідеї ілюстрацій? Як художник взаємодіє з автором? Чи втручається у процес видавництво? Про це та інше сумчанам розповість Світлана Качуровська.
Світлана Качуровська – художниця, проілюструвала 7 книг. Серед них – «Казкове місто Суми. Дитячий путівник», «Маленькі історії казкового міста», «Солодка подорож», «Засинайлики» та інші.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Початок – о 18:00.
Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.
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