На Сумщине полиция проверяет сообщения о возможном нарушении избирательного законодательства

В помещении Ахтырской райгосадминистрации наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал материалы политической агитации в пользу нынешнего президента. По факту использования здания органов государственной власти и размещения агитации без исходных данных гражданская сеть ОПОРА обратилась в полицию с заявлением, в котором просила составить протокол об административном правонарушении для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.
Еще два заявления поступили от жителей Ахтырки и Бурыни. В первом случае заявитель сообщила, что юноша и девушка предлагали ей 500 гривен за то, что она отдаст свой голос за названного ими кандидата, а второе сообщение касалось рекламных щитов кандидата в президенты, которые, по мнению заявителя, были установлены с нарушениями законодательства.
Все сообщения в полиции зарегистрированы и проверяются.
Напомним, что во время избирательной кампании в Сумской зарегистрировано 17 заявлений о возможных нарушениях, по 8 из которых сегодня проводятся проверки. Остальные своего подтверждения не нашли, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.
Исполнительный комитет Сумського горсовета рассмотрел предложение о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента...
Напомним, что в дежурную часть обратилась жительница Ахтырки, которая сообщила, что двое молодых людей якобы предлагали ей 500 гривен за...
ОПОРА просит Госпродпотребслужбу остановить распространение рекламы Тимошенко с элементами государственной символики....
В полицию поступило заявление от наблюдателей гражданской сети ОПОРА, которые сообщили, что в многоэтажке в одном из микрорайонов города собираются...
Данное заявление было обнародовано главой одной из городских громад области на своей странице в Фейсбуке. Обнаружили его полицейские и назначили...