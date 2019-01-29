На Сумщине полиция проверяет сообщения о возможном нарушении избирательного законодательства Данные сообщения поступили от общественных наблюдателей ОПОРЫ и от жителей Ахтырки и Бурыни.

В помещении Ахтырской райгосадминистрации наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал материалы политической агитации в пользу нынешнего президента. По факту использования здания органов государственной власти и размещения агитации без исходных данных гражданская сеть ОПОРА обратилась в полицию с заявлением, в котором просила составить протокол об административном правонарушении для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

Еще два заявления поступили от жителей Ахтырки и Бурыни. В первом случае заявитель сообщила, что юноша и девушка предлагали ей 500 гривен за то, что она отдаст свой голос за названного ими кандидата, а второе сообщение касалось рекламных щитов кандидата в президенты, которые, по мнению заявителя, были установлены с нарушениями законодательства.

Все сообщения в полиции зарегистрированы и проверяются.

Напомним, что во время избирательной кампании в Сумской зарегистрировано 17 заявлений о возможных нарушениях, по 8 из которых сегодня проводятся проверки. Остальные своего подтверждения не нашли, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.