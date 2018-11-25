В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу

На площадке встретятся сумские команды «СумГУ», «ИнТайм» и «Союз», ГК «Харьков», «ДЮСШ» (Зеньков) и «Сборная выпускников».
23 февраля игры начнутся в 13.00, на следующий день - в 10.00.
23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....
9 февраля в Сумах состоялся традиционный турнир по гандболу среди мужских команд, посвященный памяти тренера Михаила Алексеевича Завального....
Кубок Украины-2018/2019 среди мужских команд стартует 2-3 февраля, когда состоятся первые матчи 1/16 финала....
14-15 декабря в Киеве прошли игры 5-го тура высшей лиги чемпионата Украины по гандболу среди женщин....
23-24 ноября ГК «СумДУ» принимал ужгородские «Карпаты»....