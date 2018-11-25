Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30158

В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу

23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина».

На площадке встретятся сумские команды «СумГУ», «ИнТайм» и «Союз», ГК «Харьков», «ДЮСШ» (Зеньков) и «Сборная выпускников».

23 февраля игры начнутся в 13.00, на следующий день - в 10.00.

Спорт Гандбол

По тематике

В Сумах состоится традиционный турнир по гандболу
13.02.2019 08:29

В Сумах состоится традиционный турнир по гандболу

23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина»....

В Сумах провели гандбольный турнир
12.02.2019 08:37

В Сумах провели гандбольный турнир

9 февраля в Сумах состоялся традиционный турнир по гандболу среди мужских команд, посвященный памяти тренера Михаила Алексеевича Завального....

Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины
21.01.2019 09:40

Сумские гандболисты стартуют в кубке Украины

Кубок Украины-2018/2019 среди мужских команд стартует 2-3 февраля, когда состоятся первые матчи 1/16 финала....

Сумские гандболистки отобрали первое очко у лидера
16.12.2018 16:39

Сумские гандболистки отобрали первое очко у лидера

14-15 декабря в Киеве прошли игры 5-го тура высшей лиги чемпионата Украины по гандболу среди женщин....

ГК «СумДУ» дважды проиграл «Карпатам»
25.11.2018 08:55

ГК «СумДУ» дважды проиграл «Карпатам»

23-24 ноября ГК «СумДУ» принимал ужгородские «Карпаты»....

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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