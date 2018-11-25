В Сумах пройдет традиционный турнир по гандболу 23-24 февраля в Сумах на площадке спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко в девятый раз разыграют награды гандбольного «Кубка Владимира Галенина».

На площадке встретятся сумские команды «СумГУ», «ИнТайм» и «Союз», ГК «Харьков», «ДЮСШ» (Зеньков) и «Сборная выпускников». 23 февраля игры начнутся в 13.00, на следующий день - в 10.00.