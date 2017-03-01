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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:18442

В Сумах устроят предпраздничную торговлю к 8 марта

В Сумах организуют торговлю живыми цветами и сувенирной продукцией к празднику 8 марта.

Такое решение во время очередного заседания принял исполнительный комитет, который обязал отдел торговли, быта и защиты прав потребителей позаботиться о торговле живыми цветами и сувенирной продукцией в празднику 8 марта по ул. 1-я Набережная р. Стрелка, ул. Засумская (от ул. Набережная р. Стрелка до ул. Ярослава Мудрого), ул. Шевченко, пр-ту Курский у д. № 115 на период с 1 по 8 марта.

Управление «Инспекция по благоустройству города Сумы» должно обеспечить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования Правил благоустройства, а сами субъекты хозяйствования должны осуществлять продажу живых цветов, сувенирной продукции при условии соблюдения Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, правил благоустройства города, налогового, трудового законодательства Украины.

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