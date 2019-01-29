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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:53728

В Сумскую колонию перекинули наркотики и дрожжи

В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещеных предметов.

10 февраля в 22.15 был задержан гражданин М., который пытался осуществить переброс пакета с неизвестными предметами на территорию учреждения, находящегося под охраной. При осмотре места происшествия было обнаружено пакет, внутри которого находились вещество зеленого цвета растительного происхождения и две упаковки сухих дрожжей.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в органы Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Право Колония № 116 Наркотики

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