В Сумскую колонию перекинули наркотики и дрожжи В Сумской исправительной колонии № 116 пресечена попытка доставки запрещеных предметов.

10 февраля в 22.15 был задержан гражданин М., который пытался осуществить переброс пакета с неизвестными предметами на территорию учреждения, находящегося под охраной. При осмотре места происшествия было обнаружено пакет, внутри которого находились вещество зеленого цвета растительного происхождения и две упаковки сухих дрожжей.

По факту изъятия неизвестного вещества были составлены соответствующие материалы и сообщено в органы Национальной полиции для принятия решения в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.