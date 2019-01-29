На Соборной горел автомобиль Пожарные ликвидировали возгорание двух автомобилей.

Сегодня, 12 февраля, в 11:51 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля на ул. Соборная в Ромнах. Звонили случайные прохожие. На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, загорелся моторный отсек «Fiat Scudo», припаркованного во дворе многоквартирного жилого дома. Существовала угроза перекидывания огня непосредственно на салон авто.

В 11:56 удалось предотвратить опасность и локализовать возгорание, а в 11:59 пожар полностью ликвидировали.

А уже в 13:10 сумские спасатели были вызваны в с.Нижнее Песчаное, где загорелся легковой автомобиль «VOLVO». О пожаре сообщила сама владелица, которая во время движения увидела дым из-под капота авто.

По прибытию дежурного караула 3-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что огнем охвачено моторный отсек и панель приборов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня.

В 13:24 возгорание было локализовано, а в 13:34 ликвидировано.

Всего на тушение пожаров было привлечено 13 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимой причиной возгораний стало короткое замыкание электросети авто. Для предотвращения пожара в транспортном средстве, следите за его техническим состоянием, вовремя устраняйте неисправности. Также не забывайте, что наличие огнетушителя в случае возгорания поможет избежать значительных последствий, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.