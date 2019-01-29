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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:08801

Директора сумского «Дорремстроя» Вегеру допросят в суде

Александра Вегеру вызывают в суд для дачи показаний по делу о гибели студентки под колесами троллейбуса.

Сегодня, 12 февраля, в Заречном райсуде г. Сумы продолжилось рассмотрение этого дела. Сегодня допросили свидетеля, главного инженера коммунального предприятия «Дорремстрой» Игоря Сидоренко. Он отметил, что мастера «Дорремстроя» очищают от снега с помощью техники проезжую часть, а остановки не входят в компетенцию предприятия по очистке. По его словам, ему неизвестно, за кем была закреплена остановка, на которой произошла трагедия, а объем и качество выполненных «Дорремстроем» работ контролировало Управление капитального строительства и дорожного хазяйства Сумского горсовета и непосредственно Игорь Щербаченко, пишет sumy.today.

Для вызова свидетелей - директора «Дорремстроя» Александра Вегеры и представителей предприятия «Электроавтотранс» - заседание отложили. Следующее назначили на 21 февраля на 9:30.

Напомним: трагедия произошла 9 февраля 2016 года  на проспекте М.Лушпы напротив ТРЦ «Лавина», когда девушка выпала из переполненного троллейбуса. Тогда она получила травмы головы, несовместимых с жизнью.

Право Александр Вегера Дтп ДТП на Лушпы ДТП с троллейбусом Смертельное ДТП

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