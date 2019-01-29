В Конотопе провели турнир по хоккею c мячом 9 февраля в Конотопе для детей был проведен турнир по дворовому хоккею.

Чтобы избежать серьезных травм соревнования проводились не с шайбой, а с мячом.

Три часа на спортивной площадке царил азарт, и шла спортивная борьба между детскими командами микрорайонов города «Порт», «Лесной», «Воронцова», «Жилмассив» и «Подлипное». Было интересно наблюдать за румяными эмоциональными лицами детей. В упорной борьбе победила команда «Лесного», II место заняла команда «Подлипное», III место - «Воронцова».

Победители соревнований были награждены грамотами и призами от городского центра физического здоровья населения «Спорт для всех». Участники соревнований получили хорошее настроение, большое удовольствие и заряд энергии.