Первые результаты использования прибора TruCAM сумскими патрульными

Напомним: с 11 февраля на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области начали фиксировать скорость автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM.
Самые высокие скорости, которые были зафиксированы в населенных пунктах, составляют 88 и 98 км/ч.
Согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен.
Согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.
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