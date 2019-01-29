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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:55501

Первые результаты использования прибора TruCAM сумскими патрульными

На 16.00 часов 12 февраля инспекторы составили 8 административных материалов за нарушение скоростного режима.

Напомним: с 11 февраля на отрезке между 16 и 95 километром автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», инспекторы управления патрульной полиции в Сумской области начали фиксировать скорость автотранспорта с помощью лазерного измерителя скорости TruCAM.

Самые высокие скорости, которые были зафиксированы в населенных пунктах, составляют 88 и 98 км/ч.

Согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет штраф в размере 255 гривен.

Согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет наложение штрафа в размере 510 гривен.

Право Патрульная полиция

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