В центре Сум сбили велосипедиста

Автопроисшествие случилось 10 февраля, около 17 часов, на улице Героев Сумщины.
По предварительным данным, 62-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, допустил наезд на 26-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть перед данной машиной.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Сумскую городскую клиническую больницу.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для оформления материалов ДТП.
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