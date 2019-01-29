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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:05557

В центре Сум сбили велосипедиста

В результате ДТП в Сумах травмирован велосипедист, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области.

Автопроисшествие случилось 10 февраля, около 17 часов, на улице Героев Сумщины.

По предварительным данным, 62-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, допустил наезд на 26-летнего велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть перед данной машиной.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в Сумскую городскую клиническую больницу.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для оформления материалов ДТП.

Право Дтп ДТп с велосипедом

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