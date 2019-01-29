В Сумском СИЗО создадут избирательный участок

Такой в Сумах будет один. Речь идет о ГУ «Сумской следственный изолятор» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, который располагается по адресу: проезд Гаевой, 19.
Ориентировочное количество избирателей, которые будут находиться в учреждении в день голосования - 480 человек.
Члены исполнительного комитета поручили отделу ведения Государственного реестра избирателей Ковпаковского района г. Сумы подготовить представление о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента Украины 31 марта 2019 года и передать его окружной избирательной комиссии в установленный законодательством срок.
12 февраля в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....
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