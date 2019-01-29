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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10307

В Сумском СИЗО создадут избирательный участок

Исполнительный комитет Сумського горсовета рассмотрел предложение о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента Украины.

Такой в Сумах будет один. Речь идет о ГУ «Сумской следственный изолятор» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, который располагается по адресу: проезд Гаевой, 19.

Ориентировочное количество избирателей, которые будут находиться в учреждении в день голосования - 480 человек.

Члены исполнительного комитета поручили отделу ведения Государственного реестра избирателей Ковпаковского района г. Сумы подготовить представление о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента Украины 31 марта 2019 года и передать его окружной избирательной комиссии в установленный законодательством срок.

Право Выборы Избирательный участок СИЗО Спецучасток

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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