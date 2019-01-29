В Сумском СИЗО создадут избирательный участок Исполнительный комитет Сумського горсовета рассмотрел предложение о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента Украины.

Такой в Сумах будет один. Речь идет о ГУ «Сумской следственный изолятор» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, который располагается по адресу: проезд Гаевой, 19.

Ориентировочное количество избирателей, которые будут находиться в учреждении в день голосования - 480 человек.

Члены исполнительного комитета поручили отделу ведения Государственного реестра избирателей Ковпаковского района г. Сумы подготовить представление о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента Украины 31 марта 2019 года и передать его окружной избирательной комиссии в установленный законодательством срок.