Шосткинские акробаты отличились в Николаеве 6-9 февраля в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по спортивной акробатике и прыжкам на акробатической дорожке памяти фронтового фотокорреспондента М. Ксенофонтова.

В соревнованиях приняли участие 340 спортсменов. Шосткинскую спортивную школу «Барса» представляли 15 воспитанников.

Среди девушек 2005-2006 г.р. чемпионкой стала Денисова Диана, серебряным призером - Бучинская София, у юношей этой же возрастной группы Великоконь Артем стал бронзовым призером. Шулежко Роман завоевал бронзу в возрастной группе 2003-2004 г.р. Среди девушек 2007-2008 г.р. Зуева Валерия заняла III место, Овсюк Александр стал вторым среди юношей 2009-2010 г.р., Сало Валерия - серебряная призерка.

Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами, ценными подарками. Впереди чемпионат Украины и международные соревнования в Польше (г. Краков).