Шосткинские акробаты отличились в Николаеве

В соревнованиях приняли участие 340 спортсменов. Шосткинскую спортивную школу «Барса» представляли 15 воспитанников.
Среди девушек 2005-2006 г.р. чемпионкой стала Денисова Диана, серебряным призером - Бучинская София, у юношей этой же возрастной группы Великоконь Артем стал бронзовым призером. Шулежко Роман завоевал бронзу в возрастной группе 2003-2004 г.р. Среди девушек 2007-2008 г.р. Зуева Валерия заняла III место, Овсюк Александр стал вторым среди юношей 2009-2010 г.р., Сало Валерия - серебряная призерка.
Победители и призеры награждены кубками, медалями, дипломами, ценными подарками. Впереди чемпионат Украины и международные соревнования в Польше (г. Краков).
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