Сумщина в ТОП-7 по рейтингу Минрегиона

Также наш регион второй в Украине по показателю «Покрытие территории перспективными планами», а также восьмой по количеству городов областного значения, где состоялось присоединение населенных пунктов.
Кроме того, на Сумщине уже подписано 36 договоров межмуниципального сотрудничества между территориальными громадами.
Всего в Украине создано 878 объединенных территориальных громад, из которых: 72 - ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов (в том числе 45 ОТГ, в которых выборы не состоялись в связи с введением военного положения).
На территории объединенных территориальных громад уже проживает 9 млн человек на площади (25,5% от общей численности населения Украины) на площади 210,5 тыс. кв. км (37,7% от общей площади Украины).
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