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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:27454

Сумщина в ТОП-7 по рейтингу Минрегиона

В общем рейтинге областей по формированию способных громад, который подан в Мониторинге процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 февраля Сумская область заняла седьмое место

Также наш регион второй в Украине по показателю «Покрытие территории перспективными планами», а также восьмой по количеству городов областного значения, где состоялось присоединение населенных пунктов.

Кроме того, на Сумщине уже подписано 36 договоров межмуниципального сотрудничества между территориальными громадами.

Всего в Украине создано 878 объединенных территориальных громад, из которых: 72 - ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов (в том числе 45 ОТГ, в которых выборы не состоялись в связи с введением военного положения).

На территории объединенных территориальных громад уже проживает 9 млн человек на площади (25,5% от общей численности населения Украины) на площади 210,5 тыс. кв. км (37,7% от общей площади Украины).

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Политика Децентрализация ОТГ Рейтинг

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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