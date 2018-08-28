Сумщина в ТОП-7 по рейтингу Минрегиона В общем рейтинге областей по формированию способных громад, который подан в Мониторинге процесса децентрализации власти и реформирования местного самоуправления по состоянию на 10 февраля Сумская область заняла седьмое место

Также наш регион второй в Украине по показателю «Покрытие территории перспективными планами», а также восьмой по количеству городов областного значения, где состоялось присоединение населенных пунктов.

Кроме того, на Сумщине уже подписано 36 договоров межмуниципального сотрудничества между территориальными громадами.

Всего в Украине создано 878 объединенных территориальных громад, из которых: 72 - ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов (в том числе 45 ОТГ, в которых выборы не состоялись в связи с введением военного положения).

На территории объединенных территориальных громад уже проживает 9 млн человек на площади (25,5% от общей численности населения Украины) на площади 210,5 тыс. кв. км (37,7% от общей площади Украины).