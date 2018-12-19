По делу первого заммэра Сум Войтенко допросили пострадавших

А именно прокуратура обвиняет его в незаконном увольнении работников Департамента градостроительства и земельных отношений, который возглавлял Анатолий Жук, пишет sumy.today.
В суде допросили двух пострадавших - Виталия Глянцева и Александра Шульгу. Оба считают, что их увольнение было незаконным. Виталий Глянцев после ликвидации Департамента ушел из органов местного самоуправления, где работал с 2008 года. Александру Шульге удалось восстановиться через суд. В ликвидированном Департаменте он был начальником отдела, сейчас же работает заведующим сектором Управления архитектуры и градостроительства. Он считает, что Департамент нельзя было ликвидировать, надо было просто провести его реорганизацию.
По мнению Виталия Глянцева, ликвидация Департамента имела целью уволить тех, кто был в оппозиции к власти.
Напомним: главой ликвидационной комиссии Департамента и был первый заместитель Сумского городского головы Владимир Войтенко, которого теперь судят за незаконное увольнение работников.
Следующее судебное заседание назначено на 1 марта на 13.00.
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