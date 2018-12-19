Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:40634

По делу первого заммэра Сум Войтенко допросили пострадавших

Сегодня, 12 февраля, в Заречном районном суде Сум продолжилось рассмотрение дела по обвинению Владимира Войтенко в грубом нарушении законодательства о труде.

А именно прокуратура обвиняет его в незаконном увольнении работников Департамента градостроительства и земельных отношений, который возглавлял Анатолий Жук, пишет sumy.today.

В суде допросили двух пострадавших - Виталия Глянцева и Александра Шульгу. Оба считают, что их увольнение было незаконным. Виталий Глянцев после ликвидации Департамента ушел из органов местного самоуправления, где работал с 2008 года. Александру Шульге удалось восстановиться через суд. В ликвидированном Департаменте он был начальником отдела, сейчас же работает заведующим сектором Управления архитектуры и градостроительства. Он считает, что Департамент нельзя было ликвидировать, надо было просто провести его реорганизацию.

По мнению Виталия Глянцева, ликвидация Департамента имела целью уволить тех, кто был в оппозиции к власти.

Напомним: главой ликвидационной комиссии Департамента и был первый заместитель Сумского городского головы Владимир Войтенко, которого теперь судят за незаконное увольнение работников.

Следующее судебное заседание назначено на 1 марта на 13.00.

Право Владимир Войтенко Департамент градостроительства и земельных отношений Незаконное увольнение

По тематике

Апелляция отказала прокуратуре в отмене решения суда о закрытии дела в отношении первого заммэра Сум
28.01.2019 15:50

Апелляция отказала прокуратуре в отмене решения суда о закрытии дела в отношении первого заммэра Сум

Апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение Заречного районного суда г. Сумы, которым суд первой инстанции закрыл уголовное производство...

17.01.2019 12:03

Потерпевшая по делу первого заммэра Сум отказалась от претензий

Сегодня, 17 января, в ходе судебного разбирательства уголовного производства по обвинению первого заместителя мэра Сум Владимира Войтенко одна из пострадавших,...

Суд отменил штраф первому заммэра Сум
17.01.2019 10:55

Суд отменил штраф первому заммэра Сум

Штраф за прогул суда первому заместителю мэра Сум Владимиру Войтенко отменили....

Первого заммэра Сум оштрафовали за неявку в суд
10.01.2019 18:02

Первого заммэра Сум оштрафовали за неявку в суд

За неявку в судебное заседание без уважительных причин на обвиняемого первого заместителя Сумского городского головы наложено денежное взыскание....

Секретаря Глуховского горсовета будут судить за незаконное увольнение
19.12.2018 10:02

Секретаря Глуховского горсовета будут судить за незаконное увольнение

Прокуратурой Сумской области во вторник, 18 декабря, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении секретаря городского совета, которая...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.