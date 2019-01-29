Полиция Сумщины: информация о возможном подкупе избирателей оказалась недостоверной

Данная информация в полиции была зарегистрирована и проведена проверка. В частности, опрошенные как сама заявительница, ее родные, так и жители дома, где она живет. Как результат - информация своего подтверждения не нашла, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.
Исполнительный комитет Сумського горсовета рассмотрел предложение о создании специальных избирательных участков на временной основе на территории города для выборов Президента...
Данные сообщения поступили от общественных наблюдателей ОПОРЫ и от жителей Ахтырки и Бурыни....
11 февраля в 18:19 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
По подозрению в вымогательстве 15 тыс. грн задержаны два ахтырчанина....
Задержали наркодельца работники детективного подразделения Ахтырского отдела полиции при попытке сбыта марихуаны женщине....