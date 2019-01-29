Полиция Сумщины: информация о возможном подкупе избирателей оказалась недостоверной Напомним, что в дежурную часть обратилась жительница Ахтырки, которая сообщила, что двое молодых людей якобы предлагали ей 500 гривен за то, чтобы она проголосовала за определенного кандидата.

Данная информация в полиции была зарегистрирована и проведена проверка. В частности, опрошенные как сама заявительница, ее родные, так и жители дома, где она живет. Как результат - информация своего подтверждения не нашла, сообщает отдел коммуникации полиции Сумщины.