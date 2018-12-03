На Горьковском мосту в Сумах уже посыпался асфальт

Фото небольшой, но все же ямы выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Соколов.
«Історія дорогого ремонту, одного місточку
Пєрєдєливайтє !
До паски впаде :)», - прогнозирует сумчанин.
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