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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:14940

На Горьковском мосту в Сумах уже посыпался асфальт

Спустя три месяца после капитального ремонта моста через Сумку асфальтное покрытие уже не выдержало.

Фото небольшой, но все же ямы выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Соколов.

«Історія дорогого ремонту, одного місточку Smile

Пєрєдєливайтє !

До паски впаде :)», - прогнозирует сумчанин.

Напомним: на капитальный ремонт моста на ул. Горького потратили более 5 млн грн. У генплане Сум планировалась его реконструкция, но что-то пошло не так…

Общество Мост на Горького

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