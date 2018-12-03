На Горьковском мосту в Сумах уже посыпался асфальт Спустя три месяца после капитального ремонта моста через Сумку асфальтное покрытие уже не выдержало.

Фото небольшой, но все же ямы выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Соколов. «Історія дорогого ремонту, одного місточку Пєрєдєливайтє ! До паски впаде :)», - прогнозирует сумчанин. Напомним: на капитальный ремонт моста на ул. Горького потратили более 5 млн грн. У генплане Сум планировалась его реконструкция, но что-то пошло не так…