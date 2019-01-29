В Сумах стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону

Первыми на старт вышли юноши для того, чтобы выявить сильнейших в спринте. Призерами гонок в своих возрастных категориях стали:
Спринт. Юноши старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 7,5 км
1. Дмитрий Сапон (Черниговская) 23:50,3 (1+2)
2. Андрей Гелиш (Львовская) +1:40.7 (0+1)
3. Егор Козлов (Черниговская) +1:43.3 (2+2)
Спринт. Юноши средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 7,5 км
1. Богдан Потапенко (Сумская) 26:10,2 (2+1)
2. Владислав Бригинец (Черниговская) +25,6 (0+2)
3. Евгений Завада (Харьковская) +50,8 (3+1)
Спринт. Юноши младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км
1. Александр Кошовец (Черниговская) 22:14,2 (3+0)
2. Антон Чернобай (Харьковская) +13,4 (2+2)
3. Антон Ревун (Черниговская) +46,7 (2+3)
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