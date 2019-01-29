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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16477

В Сумах стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону

12 февраля в Сумах на базе УСБ «Динамо» в Токарях стартовала серия всеукраинских соревнований по биатлону среди юношей и девушек.

Первыми на старт вышли юноши для того, чтобы выявить сильнейших в спринте. Призерами гонок в своих возрастных категориях стали:

Спринт. Юноши старшей возрастной группы (2000-2001 г.р.) - 7,5 км

1. Дмитрий Сапон (Черниговская) 23:50,3 (1+2)

2. Андрей Гелиш (Львовская) +1:40.7 (0+1)

3. Егор Козлов (Черниговская) +1:43.3 (2+2)

 Спринт. Юноши средней возрастной группы (2002-2003 г.р.) - 7,5 км

1. Богдан Потапенко (Сумская) 26:10,2 (2+1)

2. Владислав Бригинец (Черниговская) +25,6 (0+2)

3. Евгений Завада (Харьковская) +50,8 (3+1)

Спринт. Юноши младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше) - 6 км

1. Александр Кошовец (Черниговская) 22:14,2 (3+0)

2. Антон Чернобай (Харьковская) +13,4 (2+2)

3. Антон Ревун (Черниговская) +46,7 (2+3)

Сегодня пройдут спринты у девушек.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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