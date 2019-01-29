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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на пожаре спасли мужчину (видео)

12 февраля в 16:10 спасателям поступило сообщение, что по ул. Гулака-Артемовского в Сумах горит хозяйственная постройка.

К месту происшествия прибыли дежурные караулы 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Через 10 минут после вызова пожарные прибыли на место происшествия, однако в этот момент огонь полностью охватил деревянное сооружение. Проводя разведку рядом с горящим зданием, на земле был обнаружен мужчина без сознания. Мужчину 1971 г.р., который мог погибнуть, как и от воздействия высокой температуры? так и надышавшись токсичными продуктами горения, спасатели привели в чувство и передали медикам. Также существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом.

В 16:33 пожар был локализован, в 17:37 ликвидирован. В результате происшествия повреждено хозяйственную постройку по всей площади, кровлю жилого дома на площади до 6 кв. м.

Всего на месте происшествия работали 15 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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