Какие объекты на Сумщине будут финансироваться за средства ГФРР в 2019 году Во время заседания региональная комиссия по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития, приняла решение по обеспечению финансированием за счет средств ГФРР объектов, которые были отобраны в 2018 году как двухлетние, и объектов, которые не получили финансирования в течение 2018 года.

«В 2019 году Сумской области доведен индикативный показатель средств государственного фонда регионального развития на сумму 246,3 миллиона гривен, из них более 214 млн гривен - общий фонд; и свыше 32 миллионов гривен - специальный фонд, - отметил первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов. - Региональной комиссией по оценке и обеспечению проведения предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного фонда регионального развития, в декабре 2018 года было объявлено о приеме соответствующих заявок на конкурсный отбор 2019 года, который продлится до 28 февраля».

Наряду с этим, по словам Вадима Акперова, нерешенным оставался вопрос финансирования переходных проектов с 2018 года и проектов, которые были отобраны в 2018 году с периодом реализации в течение 2 лет.

Директор областного Департамента экономического развития и торговли Александр Ситак сообщил, что в перечень переходных объектов, финансирование которых предлагается осуществлять за счет средств государственного фонда регионального развития в 2019 году, входит 21 объект на сумму почти 116 млн гривен.

Среди переходных проектов, в частности, капитальный ремонт Роменской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7, Николаевской специализированной школы I-III ступеней, реконструкция Шосткинского УВК, Недригайловской специализированной общеобразовательной школы I-III ступеней, реконструкция Краснопольской общеобразовательной школы I-III ступеней и т.п. А также этими средствами будет профинансировано капитальный ремонт конюшни Сумской конной детско-юношеской спортивной школы, игрового поля на территории Сумского УВК № 16, реконструкция сельского стадиона с. Ображеевка Шосткинского района, реконструкция футбольного поля и беговых дорожек спортивного комплекса в пгт Степановка Сумского района, капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Новая Слобода Путивльского района и т.п.

Региональная комиссия единогласно поддержала все эти проекты, пишет сайт ОГА.