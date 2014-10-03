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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28285

На Сумщине реализовали проект «Государственность и патриотизм»

Этот проект представляет собой создание передвижной выставки с серией постеров о выдающихся уроженцах Сумщины из числа государственных, военных, культурных деятелей, которые своими поступками и по своей значимости служат примером героизма, сознательной государственнической патриотической позиции, и, в тот или иной исторический период, играли весомую роль в обретении независимости Украины.

На 12 информационных плакатах освещены события периодов казачества; Украинского возрождения; украинской революции 1917-1921 годов; украинского повстанческого движения; Второй мировой войны; инакомыслие на Сумщине в период СССР; получение и защита независимости Украины (события революций «на граните», «на траве», «оранжевой», «Революции Достоинства»), а также события необъявленной войны - российской вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщила замначальника управления молодежи и спорта облгосадминистрации Ольга Резниченко, в дальнейшем предполагается распространение этих информационных материалов среди учебных заведений области, в первую очередь среди общеобразовательных школ и внешкольных учреждений области, пишет сайт ОГА.

Общество Патриотизм

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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