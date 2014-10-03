На Сумщине реализовали проект «Государственность и патриотизм»

На 12 информационных плакатах освещены события периодов казачества; Украинского возрождения; украинской революции 1917-1921 годов; украинского повстанческого движения; Второй мировой войны; инакомыслие на Сумщине в период СССР; получение и защита независимости Украины (события революций «на граните», «на траве», «оранжевой», «Революции Достоинства»), а также события необъявленной войны - российской вооруженной агрессии против Украины.
Как сообщила замначальника управления молодежи и спорта облгосадминистрации Ольга Резниченко, в дальнейшем предполагается распространение этих информационных материалов среди учебных заведений области, в первую очередь среди общеобразовательных школ и внешкольных учреждений области, пишет сайт ОГА.
Міністерство молоді і спорту оголосило конкурс проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у...
3-5 листопада 2017 року відбудеться вишкіл для людей, що займаються військово-патріотичним вихованням в Сумській області (керівників гуртків, волонтерів, учасників бойових...
С 11 октября и до 1 февраля жители области смогут подавать в областное управление молодежи и спорта свои идеи относительно...
Сумские активисты раскрасили забор ПАО «Насосэнергомаш» желто-синим орнаментом....
Сумские активистки, разукрасившие несколько остановок в патриотическом стиле, хотят приступить к самой грандиозной своей задумке – покраске забора завода «Насосэнергомаш»....