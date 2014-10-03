На Сумщине реализовали проект «Государственность и патриотизм» Этот проект представляет собой создание передвижной выставки с серией постеров о выдающихся уроженцах Сумщины из числа государственных, военных, культурных деятелей, которые своими поступками и по своей значимости служат примером героизма, сознательной государственнической патриотической позиции, и, в тот или иной исторический период, играли весомую роль в обретении независимости Украины.

На 12 информационных плакатах освещены события периодов казачества; Украинского возрождения; украинской революции 1917-1921 годов; украинского повстанческого движения; Второй мировой войны; инакомыслие на Сумщине в период СССР; получение и защита независимости Украины (события революций «на граните», «на траве», «оранжевой», «Революции Достоинства»), а также события необъявленной войны - российской вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщила замначальника управления молодежи и спорта облгосадминистрации Ольга Резниченко, в дальнейшем предполагается распространение этих информационных материалов среди учебных заведений области, в первую очередь среди общеобразовательных школ и внешкольных учреждений области, пишет сайт ОГА.