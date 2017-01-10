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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине все еще не запаслись резервными фондами

Вопрос резервного фонда требует существенного улучшения в городах, районах и ОТГ Сумщины.

Об этом заявил директор областного департамента гражданской защиты населения Александр Милаш во время итогового совещания по выполнению основных направлений и задач гражданской защиты за 2018 год.

По его словам, на Сумщине в течение 2018 года местные материальные резервы для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций увеличились. В частности, на 44 единицы средств малой механизации, 8113 литров дизельного топлива, 5125 литров бензина, 1664 листов шифера, 110 квадратных метров стекла, 249 рулонов рубероида.

«Существенное пополнение материального резерва осуществляется в городах Шостка, Глухов, Сумском, Середина-Будском, Шосткинском и Ямпольском районах, а в городах Конотоп, Ахтырка, Ромны, Белопольском, Великописаревском, Ахтырском и Путивльском районах в прошлом году приобретение материальных резервов не отмечалось», - говорил Александрович Милаш.

По его словам, согласно нормативным документам, резервный фонд должен быть не менее 1% общего фонда бюджета. По состоянию на 12 декабря 2018 года средства резервного фонда, которые могут быть использованы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, удовлетворительные только в городе Конотоп, Глуховском, Лебединском и Ахтырском районах. В остальных городов и районов объем резервного фонда не соответствует требованиям».

Александр Милаш подчеркнул, что руководство указанных территорий должно полностью осознать важность вопроса защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций и персональную ответственность за безопасность и жизнь людей.

Общество Материальный резерв

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