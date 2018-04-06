В Сумах «мобильный социальный офис» осуществит очередной выезд

Посетить его сумчане смогут в помещение отделения ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» по адресу: ул. Воскресенская, 10.
Здесь будут консультировать специалисты департамента социальной защиты населения, Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Сумской области, городского центра занятости, городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг) «Берегиня», городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.
В частности можно будет получить консультацию по вопросам социальной защиты: назначение субсидии, социальных пособий, пенсии, занятости населения и т.п.
Прием граждан будет осуществляться с 10:00 до 12:00, пишет сайт мэрии.
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