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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18652

В Сумской колонии провели общий обыск

12 февраля в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№ 116)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря-3».

Во время сбора было отработано порядок действий личного состава дежурной стражи, а именно действия резервных групп стражи в случае совершения побега осужденных. Мероприятия завершились общим обыском в учреждении. В ходе проведения обыска в жилой и производственных зонах персоналом учреждения были изъяты запрещенные предметы, среди которых самодельные игральные карты и мобильные телефоны. По результатам изъятия запрещенных предметов будут проведены служебные расследования.

Право Колония № 116 Обыск

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