В Сумской колонии провели общий обыск

Во время сбора было отработано порядок действий личного состава дежурной стражи, а именно действия резервных групп стражи в случае совершения побега осужденных. Мероприятия завершились общим обыском в учреждении. В ходе проведения обыска в жилой и производственных зонах персоналом учреждения были изъяты запрещенные предметы, среди которых самодельные игральные карты и мобильные телефоны. По результатам изъятия запрещенных предметов будут проведены служебные расследования.
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